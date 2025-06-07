أساطير تصدح ثاني أيام عيد الأضحى، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة: تلاوات المصحف المرتل

الساعة ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سة المطففين حتى الشرح ومدة التلاوة.

الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التين حتى ختام القرآن ومدة التلاوة / ١٧ق.

الساعة ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / فاتحة الكتاب - أول البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة ١١:١٨ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة ١٣:٣٤ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة ١٥:١٤ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۸ ق

الساعة / ١٧:٢٠ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتي البقرة - آل عمران ومدة التلاوة / ٢٧ق

الساعة / ١٧:٥٢ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة ۰۲:۱۷ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة آل عمران - أول النساء ومدة التلاوة /۳۰ ق

الساعة ٠٤:٥٠ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / ٢٧ ق

المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية : قالون الساعة 20:14

المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية : ورش الساعة 21:00

الختمة المرتلة متعددة القراء

الساعة 01:53 تلاوة للقارئ / أحمد نعينع / من آية ٤٦ من سورة الرحمن حتى آية ٢٥ من سورة الحديد.

تلاوات القرآن المجود

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحجرات 30 ق

06: 19 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتي الأحزاب / قصار السور 45ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة النحل 45ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة طه 44ق

02:53(قبل الفجر) للشيخ عبد الرحيم الدروي وما تيسر من سورة التوبة 30ق

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