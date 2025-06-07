أول تعليق من حمدي فتحي بعد عودته إلى النادي الأهلي

أعرب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام مجددًا لصفوف الفريق والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، مؤكدًا أن شعوره لا يوصف بعد العودة من جديد إلى زملائه والمشاركة في حدث عالمي يمثل الكثير لكل لاعب.

وقال حمدي فتحي: “أكيد أشعر بسعادة وفخر كبير لوجودي مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة أن هذه النسخة تُقام بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة عدد أكبر من الأندية والنجوم حول العالم، مما يمنح البطولة أهمية استثنائية”.

وأضاف: “قرار انضمامي للفريق في هذه البطولة جاء بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وهو ما أقدّره كثيرًا، وأشعر بالامتنان على ثقته ودعمه. مشاركتي في البطولة هي مسؤولية كبيرة وشرف كبير في نفس الوقت، وأسعى لتقديم كل ما أملك من أجل الفريق”.

وتابع لاعب الوسط: “ رغم غيابي عن الفريق لفترة، إلا أنني لم أشعر بالغربة على الإطلاق. الأجواء بين اللاعبين أكثر من رائعة، تجمعنا علاقة قوية تسودها المحبة والاحترام، وأنا سعيد للغاية بوجودي وسط هذه المجموعة، وأشعر بأنني لم أغب قطُّ”.

وأكمل: “أتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق، وكلنا لدينا نفس الهدف، وهو أن نُقدم بطولة تليق باسم النادي الأهلي، ونتجاوز دور المجموعات ونذهب بعيدًا في البطولة، بإذن الله”.

وأوضح حمدي فتحي أن الجميع داخل المعسكر على درجة عالية من التركيز، وأن الاستعدادات تسير بشكل مميز، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون حجم التحدي، ولديهم العزيمة والإصرار على تمثيل النادي بالشكل اللائق.

وعن الدعم الجماهيري، قال: “أعلم أن جماهير الأهلي دائمًا في ظهر الفريق، وأقول لهم إن الفريق يضم مجموعة محترفة قادرة على منافسة أكبر الفرق الأوروبية، ونتمنى أن يكون حضورهم قويًّا في المباراة الافتتاحية، وأن نشعر بدعمهم من المدرجات”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نعد جماهيرنا بأن نبذل أقصى ما لدينا من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وأثق تمامًا أن الأهلي قادر على المنافسة أمام أي فريق، ولدينا الطموح والإمكانيات التي تؤهلنا لذلك”.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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