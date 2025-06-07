كلية النقل الدولي واللوجستيات، أماكنها ومصروفاتها للطلاب المصريين والأجانب 2025

تنسيق الجامعات 2025.. تعتبر كلية النقل الدولي واللوجستيات، من أهم الكليات التي تقدم تخصصات جديدة ومطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، ويقبل عليها الكثير من الطلاب، خاصة في تخصصات مثل إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وإدارة لوجستيات التجارة الدولية، وإدارة لوجستيات النقل، وإدارة لوجستيات الطاقة والبترول.

وتعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من أوائل الجامعات التي تقدم تخصص النقل الدولي واللوجستيات، ولديها كلية متخصصة في ذلك ومنتشرة بعدة فروع في المحافظات، كما تقدم الأكاديمية معهد النقل الدولي واللوجستيات للدراسات العليا في القاهرة، والذي يركز على برامج الدراسات العليا في هذا المجال.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذا التقرير أماكن كلية النقل الدولي واللوجستيات بالمحافظات ومصروفاتها الدراسية.

أماكن كلية النقل الدولي واللوجستيات بالمحافظات

تنتشر كلية النقل الدولي واللوجستيات بانتشار أفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمحافظات وجاءت كالتالي:

كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية: تُعد كلية النقل الدولي واللوجستيات في الإسكندرية من أوائل الكليات المتخصصة في هذا المجال، وتقدم برامج دراسية متنوعة تشمل إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وإدارة لوجستيات التجارة الدولية، وإدارة لوجستيات الطاقة والبترول، وإدارة لوجستيات النقل.

كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة: وتقع الكلية بفرع الأكاديمية في هليوبوليس، وتوفر برامج مماثلة مع التركيز على تخصصات مثل إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وإدارة لوجستيات التجارة الدولية، وإدارة لوجستيات النقل، وإدارة لوجستيات الطاقة والبترول.

كلية النقل الدولي واللوجستيات بالعلمين: وتقع بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة، وتقدم برامج دراسية متخصصة في إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، مع التركيز على تطبيقات القطاع الطبي.

كلية النقل الدولي واللوجستيات في بورسعيد: تقع بمقر الأكاديمية العربية ببورسعيد، وتقدم الكلية برنامج بكالوريوس في النقل الدولي واللوجستيات، وهو برنامج يهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل الإمداد.

كلية النقل الدولي واللوجستيات في أسوان: توفر الكلية برامج تعليمية متخصصة في مجال النقل واللوجستيات، مع التركيز على إدارة سلاسل الإمداد، وإدارة لوجستيات التجارة الدولية، وإدارة لوجستيات النقل الدولي.

كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقرية الذكية: تقع في مقر الأكاديمية العربية بالقرية الذكية، وتوفر برامج بكالوريوس في النقل الدولي واللوجستيات، مع شعبة عربية وشعبة إنجليزية.

مصاريف كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية

تستعرض بوابة فيتو، مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات بفروعها المختلفة، وتتبع الكلية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتحصل الأكاديمية مصروفاتها بالدولار الأمريكي.

كما أن المصروفات الدراسية تختلف ما بين طلاب مصر والسودان باعتبارهم من الدول الداعمة، وبين الطلاب من باقي الدول.

مصاريف كلية النقل الدولي واللوجستيات للطلاب المصريين والسودانيين

فئة أ عربي 4415 - فئة أ إنجليزي: 4558

فئة ب عربي 4775 - فئة ب إنجليزي 5755

فئة ج عربي 5135 - فئة ج إنجليزي 6115

مصاريف كلية النقل الدولي واللوجستيات للطلاب الأجانب

فئة أ عربي 4545 - فئة أ إنجليزي: 4985

فئة ب عربي 4905 - فئة ب إنجليزي 5975

فئة ج عربي 5355 - فئة ج إنجليزي 6335

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