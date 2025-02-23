محافظ الإسكندرية: مؤتمر مارلوج أحد أهم الفعاليات في صناعة اللوجستيات البحرية

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أن مؤتمر مارلوج يعد أحد أهم الفعاليات في صناعة اللوجستيات البحرية، حيث يشكل فرصه متميزة لتبادل الخبرات بين المتخصصين في هذا المجال، موضحا أنه يسهم في تعزيز التعاون العربي والأفريقي والدولي، خاصة وأن يأتي هذا العام بالشراكة بين الأكاديمية وجامعات ومنظمات دولية معنية بتطوير المجال البحري.

وقال المحافظ: "أرحب بكم على أرض الإسكندرية العاصمه الثانية ومركز الصناعة والتجارة والنقل البحري والخدمات البحرية المدينة التجارية الأولى لمصر التي تحتضن أكثر من 40٪ من الصناعات البحرية قبل جميع المدن فكانت العاصمة المتوجة والمنطقة الاقتصاد ومركز التجارة الأول.



واضاف "سعيد ": كان لمحافظة الإسكندرية نصيب كبير من تلك المشروعات العملاقة منها على سبيل المثال ميناء الإسكندرية الكبير وميناء أبو قير بالإضافة إلى محطة الحاويا بالدخيلة والإسكندرية فضلا عن تطوير كامل لشبكات الطرق والبنية التحتية التي تخدم هذه المشروعات.



واضاف أنه أدركت القيادة السياسية الواعية أهمية تطوير النقل البحري وما يتصل به من خدمات في إطار رؤية مصر 2030 حيث وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة المواني المصرية وعقد الشراكات القوية إضافة إلى تنفيذ المشروعات العملاقة بما يعزز مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14 ، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي: نحو تشكيل مستقبل العالم الرقمي".

حضر المؤتمر الفضيل ولد سيداتى ولد أحمد لولى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية - الجمهورية الإسلامية الموريتانية والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع - رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحرى اركان حرب نهاد شاهين نائب وزير النقل بالإنابة عن الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جمهورية مصر العربية، سعادة وزير مفوض والدكتور رائد الجبوري مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية، والدكتور أكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر - عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا.

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