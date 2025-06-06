السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

زيزو يفجر مفاجأة بشأن التجديد مع الزمالك وهذا ما اقترحته الإدارة كمقدم للعقد

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، أنه تم الاتفاق على التجديد خلال شهر أكتوبر الماضي وتم قراءة الفاتحة. 

 

اتفاق الزمالك وزيزو علي التجديد

وأوضح أحمد سيد زيزو خلال وجوده مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر 2: "إنه تم الاتفاق على التجديد خلال شهر 10 الماضي، وتمت قراءة الفاتحة مع كابتن حسين لبيب، واتفقنا علي التجديد بمبلغ أقل من 50 مليون جنيه، لكن والدي اشترط عدم بيعي هذا الموسم".

وكشف زيزو فوجئت بمسؤولي الزمالك يخطروني: "المقدم مش موجود وإيه رأيك تاخد بيت وتقدر تتصرف فيه خلال سنتين".

وتابع: "فوجئت بعد ذلك كل يوم كان بيطلع أرقام خيالية مش حقيقية ولا أساس لها من الصحة".

 

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًّا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، غدًا السبت، حيث يطير اللاعب مساء اليوم إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.   

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء غد السبت، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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زيزو أحمد سيد زيزو الأهلي الزمالك حسين لبيب

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