زيزو: كل اللي حصل معايا كان مخطط له من البداية من إدارة الزمالك

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يكونوا على قدر المسئولية بشأن ملف التجديد له.

وقال خلال تواجده مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر2:"كل اللي حصل معايا كان مخطط له من البداية من إدارة نادي الزمالك".

وتابع: "قولت لإدارة الزمالك "عايز النادي يستفيد والزمالك محتاج أموال وافق على بيعي وأعلن ذلك للجمهور، وغير ذلك جدد لي بعقد جديد مناسب".

وتابع:"إدارة الزمالك كانت خايفة من الجماهير والسوشال ميديا ولم يكن لديهم الجرأة على إعلان عدم قدرتهم على التجديد لي ورغبتهم في بيعي".

وأضاف إدارة النادي تجاهلت التفاوض معي خلال الفترة الماضية.

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، غدا السبت، حيث يطير اللاعب مساء اليوم إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء غد السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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