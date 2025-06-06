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رياضة

تصفيات كأس العالم، جبل طارق يتأخر أمام كرواتيا 2-0 بالشوط الأول

منتخب كرواتيا، فيتو
منتخب كرواتيا، فيتو

تصفيات كأس العالم، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب جبل طارق أمان  كرواتيا، بتقدم الأخير 2-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب استاد"الجارفي" بالبرتغال، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

أحرز هدفي كرواتيا ماريو بازاليتيش في الدقيقة 28، وانتي بوديمير في الدقيقة 30 
 

تشكيل كرواتيا أمام منتخب جبل طارق

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، إيفيكا إيفوشيتش، دومينيك كوتارسكي.

في خط الدفاع: جوسكو جفارديول، جوسيب يورانوفيتش، دوماجوي فيدا، دوجي كاليتا-كار، جوسيب شوتالو، جوسيب ستانيشيتش، مارين بونجراسيتش، لوكا فوسكوفيتش.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، ماريو باشاليتش، لوفرو ماجر، لوكا سوتشيتش، مارتن باتورينا، كريستيان جاكيتش، بيتار سوتشيتش، نيكولا مورو، توني فروك.

في خط الهجوم: إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش، أنتي بوديمير، فرانجو إيفانوفيتش.

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