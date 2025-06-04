ريال مدريد يسعى لضم مهاجم منتخب كرواتيا

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي ريال مدريد تخطط لضم أحد مهاجمي الليجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يبرم صفقتين حتى الآن

ويسعى ريال مدريد لتعزيز صفوفه، تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، من أجل العودة للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وعقد الميرنجي صفقتين جديدتين حتى الآن، هم ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، ودين هويسين من بورنموث.

ريال مدريد يسعى لضم بوديمير

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع مهاجم أوساسونا ومنتخب كرواتيا، أنتي بوديمير، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وشددت الصحيفة، على أن بوديمير (33 عامًا) يحظى بإعجاب شديد من قبل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، والذي يسعى لضم مهاجم صريح كلاسيكي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن نادي بشكتاش التركي يسعى كذلك لضم بوديمير، الذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 8 ملايين يورو.

أرقام بوديمير مهاجم ريال مدريد المنتظر

وشارك بوديمير في 42 مباراة مع أوساسونا خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، وسجل 24 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكان ريال مدريد قد فعل الأمر ذاته مع خوسيلو ماتو، قبل موسمين، وهو في نفس السن تقريبًا، حيث تعاقد معه من إسبانيول، وساهم مع الفريق في الفوز بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا، بفضل أهدافه المؤثرة.

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