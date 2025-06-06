الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

جولان: حكومة نتنياهو تقود خطأ جنونيا تجاه قطاع غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 نقلت القناة 12 عن رئيس تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، قوله: يجب إعلان أهداف الحرب التي يمكن تحقيقها بوضوح.

وقال جولان: المستوى السياسي لا يزال يرفض تحديد أهداف الحرب بوضوح والحكومة تخلت عن المخطوفين والقيادة العسكرية الإسرائيلية باتت في وضع صعب أمام القيادة السياسية.
 

وأضاف جولان: الحكومة تقود خطًّا جنونيًا تجاه قطاع غزة وعليها التوصل إلى تسوية مع حماس.
 

وفي السياق ذاته  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، معلقا على حادث مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: إنه يوم حزين وصعب وأعزي عائلات الجنود القتلى.

وأضاف نتنياهو : الجنود سقطوا في المعركة مع حماس واستعادة رهائننا لقد ضحوا بحياتهم من أجل سلامتنا جميعا.

معاريف: انتشال جثث القتلى من الجنود استغرق 6 ساعات

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة معاريف أن انتشال جثث جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحت الركام في خان يونس استغرق 6 ساعات.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بمقتل 4 جنود وإصابة 5 أخرين  إثر انهيار مبنى مفخخ في خان يونس.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود إثر انهيار مبنى مفخخ في خان يونس

وفي السياق ذاته، أعلنت  سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام بقذائف الهاون العيار الثقيل مركز قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني في محيط صالة كندا جنوب شرق مدينة خان يونس.

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حماس نتنياهو جيش الاحتلال غزة

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