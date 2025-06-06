إعلام إسرائيلي: إصابة 10 جنود في جيش الاحتلال شمال غزة

ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 10 جنود إسرائيليين أصيبوا في حدث أمني في شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة 9 جنود في تفجير منزل مفخخ بخان يونس.

وقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الجمعة، تعليقا على قتل المقاومة 4 من جنود الاحتلال في خان يونس إن ثمن الحرب باهظ جدا وهذه ساعة حزن، لكنها أيضا ساعة التزام كبير بالوقوف خلف الجنود.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، معلقا على حادث مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: إنه يوم حزين وصعب وأعزي عائلات الجنود القتلى.

وأضاف نتنياهو : الجنود سقطوا في المعركة مع حماس واستعادة رهائننا لقد ضحوا بحياتهم من أجل سلامتنا جميعا.

معاريف: انتشال جثث القتلى من الجنود استغرق 6 ساعات

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة معاريف أن انتشال جثث جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحت الركام في خان يونس استغرق 6 ساعات.

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