الدمايطة يحتفلون بعيد الأضحى في الحدائق ورأس البر

كله خارج يتفسح ..

شهد عدد من حدائق ومنتزهات محافظة دمياط، توافد آلاف المواطنين على مدار اليوم، وحرص عدد منهم على اصطحاب الأطفال للاستمتاع بجو العيد وبهجته في أول أيام عيد الأضحي المبارك.



ومنذ الساعات الأولى من الصباح، استمتع المواطنون بالتنزه على كورنيش النيل، وفي ميدان الساعة والمساحات الخضراء، وذلك في وجود أمنى مكثف لتأمينهم، وانتشار عربات الإسعاف في الطرق والميادين العامة تحسبا لأي طوارئ.



فقد امتلأت الحدائق بطول كورنيش النيل بالآلاف من ابناء دمياط للاحتفال بالعيد في جو تسوده الفرحة والبهجة، قام أعضاء حزب مستقبل وطن وجمعية الهلال الأحمر بتوزيع الهدايا والبالونات على الأطفال لإطفاء جو البهجة والسعادة والاحتفال بالعيد، كما تلاحظ وجود أجهزة الشرطة لتأمين المواطنين ومنع ما يعكر صفو هذه الأجواء الاحتفالية.



وقد استقبل الدمايطة أول أيام عيد الأضحى المبارك استقبالا يختلف عن باقي محافظات مصر فهناك عادة دائمة للدمايطة لاينقطعوا عنها أول أيام عيد الأضحى، وهو تناول الكبدة والمخ وفواكه الأضحية. ويقوم أغلب ربات البيوت الدمايطة بالتفنين بتجهيزهم في المنازل لضمان شهيته.

شواطئ رأس البر في العيد



وبالنسبة للأسر الدمياطية فالتنزه خلال أيام العيد يكون دائما في مدينة "رأس البر" هى ملاذهم الوحيد، حيث تستقبل المدينة خلال أيام العيد ما لا يقل عن مليون زائر من أبناء المحافظة ومن خارج المحافظة من الدقهلية والشرقيه وبورسعيد.



وفي صباح العيد اليوم لجأ كثير من المواطنين إلى الاحتفال في القوارب النيلية واللنشات التي كانت تمتلأ بالأهازيج والأغاني، وهي تحمل المئات من المواطنين الي مصيف رأس البر عبر نهر النيل

والجدير بالذكر كانت محافظة دمياط قد استعدت لعيد الأضحي المبارك من خلال تطوير الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق في جميع المراكز والمدن، خاصة مصيف رأس البر، وتم التشديد على المسؤولين من رؤساء الأحياء والمدن لتحقيق عنصر الأمان والنظافة، فضلا عن قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى.



طواقم إنقاذ وفرق إسعاف

وأوضح اللواء وائل الشربيني، رئيس مجلس مدينة رأس البر، في تصريحات خاصة لـ « فيتو » أن مدينة رأس البر استعدت جيدا لاستقبال آلاف الزائرين القادمين من كل المحافظات، فيما يعرف بـ «سياحة اليوم الواحد»، مؤكدا استعداد المدينة بطواقم إنقاذ وفرق إسعاف، تعمل من أول اليوم وحتى آخر ضوء، كما تم إطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين، ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات، والأبراج وفرق الإنقاذ.

وكانت أسواق دمياط قد اكتظت مساء أمس بأبناء المحافظة لشراء ملابس العيد وشراء اللحوم وقد اصطحبت الأسر أطفالهم وتحولت المدينة إلى كرنفال احتفالي ببهجة استقبال العيد وكالعادة أقيمت ساحات بقري المحافظة لاستقبال الأطفال في العاب الملاهي، كما حرص كبار رجال رجال الأعمال وتجار الموبليات بدمياط علي ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء وعلى الأرامل وأسر اليتامي مشاركة في الاحتفال بالعيد.

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