مدير جامعة ساكسونى مصر: وقعنا العديد من الشراكات لربط الصناعة بالدراسة الأكاديمية

قالت الدكتور غادة بسيونى الرئيس الأكاديمي لـ جامعة ساكسونى مصر، إن الفترة المقبلة ستشهد وجود تبادل طلابي وبين الأساتذة مع الجامعات الألمانية بولاية ساكسونى.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الجامعة وقعت العديد من الشركات بهدف ربط الصناعة بالدراسة الأكاديمية، وأن هناك رؤية لفتح الآفاق أمام الطلاب للعمل في الأسواق الألمانية والعالمية والمحلية، لافتة إلى أن هناك اهتمام بتدريس اللغة الألمانية، إلى جانب تثقيف الطلاب ووضع إطار معرفي يساعدهم على الحياة في المجتمع الألماني والخارجي.

وذكرت أنه يتم تدريس اللغة الألمانية للطلاب، وأن الشهادة التى سيحصل عليها الطلاب ستكون معتمدة من الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة وسيكون معترف بالشهادة في دولة ألمانيا والدول الأوروبية.

وأكدت أن الجامعة تسعى إلى دعم ايجاد فرص عمل فورية لخريجيها وضمان مستقبل مشرق لهم على المستوي المحلى والأوروبي والدولي.

قواعد القبول بجامعة ساكسوني الألمانية في مصر

وتقبل جامعة ساكسوني الألمانية في مصر، جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وطلاب الثانوية الأمريكية والثانوية الإنجليزية وطلاب الشهادات الفنية إضافة إلى طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ووتتبع الجامعة نظامًا دراسيًا مرنًا، يبدأ بـ تيرم تأسيسي، ثم يحصل الطالب بعد عامين على الدبلوم التكنولوجي، ويستكمل دراسته للحصول على درجة البكالوريوس في نهاية الأربع سنوات.

ويحصل الخريج على شهادتين، الأولى مصرية، والثانية من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، وهي شهادة معترف بها داخل ألمانيا وأوروبا وهى بمثابة مزاولة المهنة في الاتحاد الأوروبى.

ويشمل نظام القبول بالجامعة إجراء اختبارات معرفية في الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات، الكمبيوتر، واللغة الإنجليزية، وفي حال لم ينجح الطالب في الاختبار، يمكنه الالتحاق بالمرحلة التأسيسية بشرط حصوله على 50% على الأقل.

كليات جامعة ساكسوني مصر

وتحتوي جامعة ساكسوني مصر على 4 كليات هى:

كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية التى تضم برنامجين وهما برنامج تكنولوجيا التمريض، تكنولوجيا الصحة العامة.

كلية تكنولوجيا الادارة، التى تضم برنامج تكنولوجيا اللوجيستيات، وبرنامج تكنولوجيا ادارة الرياضة.

كلية تكنولوجيا الكهربائية الالكترونية والحاسبات والتى تضم تكنولوجيا أمن الحاسبات.

كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التى تضم برنامج تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات.

منح جامعة ساكسوني مصر

تقدم جامعة ساكسوني مصر منح كاملة للطلاب الأوائل في شهادات الثانوية العامة والفنية للالتحاق بالجامعة، ويحصل الطالب على شهادة مزدوجة تؤهله للعمل في ألمانيا، بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

كليات جديدة بصدد التأسيس بجامعة ساكسوني مصر

وأعلنت جامعة ساكسوني مصر، أن القرار الجمهوري الصادر بإنشائها يحتوي على 10 كليات، تم إنشاء 4 منها وبدأت الدراسة بها بالفعل، وتنتظر الجامعة تأسيس كلية الزراعة وعلوم الغذاء، وبها برامج تكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الانتاج الحيواني، وتكنولوجيا سلامة الغذاء، بشراكات دولية، بالإضافة إلى باقي الكليات.

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