السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات: قبول خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بكلية الذكاء الاصطناعي

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الذي عقد اليوم بجامعة المنوفية، على السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (أي تك – I-TECH )، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – برمجيات)، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم، بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1- رياضة 2 - فيزياء - لغة إنجليزية) للالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 

على أن تؤدى الاختبارات اعتبارًا من دفعة 2025 ويكون لهم فرصة خلال عامين متتاليين تُحسب من سنة الحصول على المؤهل.

الأعلى للجامعات يحدد نسبة الأعداد المقبولة بالجامعات والكليات التكنولوجية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المجلس وافق أن تكون الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض – الجامعات التكنولوجية)، وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات، وذلك لاعتبار هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها.

خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتكون الأعداد المقبولة بها وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل شريحة من هذه الشرائح.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات جامعة المنوفية مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالاسماعيلية مدارس التكنولوجيا التطبيقية كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

الأعلى للجامعات يعتمد قواعد تنسيق القبول بالكليات الحكومية والمعاهد

وزير التعليم العالي يفتتح مركز الاختبارات الإلكترونية بحقوق المنوفية

التعليم تكرم الطلاب المتميزين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

الأكثر قراءة

الحكومة تعرف المتورطين وتُخفيهم، من يتستر على شركة البنزين الفاسدة وصاحب المعمل الخاص؟

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

اتحاد الكرة يعلن فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

العثور على جثة الطفل السعودي فيصل في النهر بعد بحث 6 أيام تثير صدمة النشطاء (فيديو)

مرموش يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

عالم في ناسا يحذر من سقوط مباني بالإسكندرية، وباحث فلكي يكشف سر الإعصار

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية