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جامعة ساكسوني مصر، التخصصات والمصروفات الدراسية 2025

جامعة ساكسوني مصر،
جامعة ساكسوني مصر، فيتو

أعلنت جامعة ساكسوني مصر، فتح باب التسجيل المبكر، للقبول للعام الدراسي الجديد 2025/2026.


وتعد جامعة ساكسوني مصر، جامعة خاصة تكنولوجية، تعمل بنظام التوأمة مع الجامعات العالمية، حيث تعتمد الجامعة في نظامها التدريسي على شراكة مع ثلاث جامعة ألمانية تطبيقية، بولاية ساكسوني الألمانية، وبدأت الدراسة بها عام 2024.

 

نظام القبول بجامعة ساكسوني مصر

تقبل جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، والثانوية الأمريكية والثانوية الإنجليزية بالإضافة إلى طلاب الشهادات الفنية وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتعتمد جامعة ساكسوني في قبول الطلاب على إجراء 3 اختبارات أساسية يجب على الطالب اجتيازها، وفي حالة عدم اجتيازها ينضم الطالب لفصل دراسي تأسيسي، نظرا لاختلاف شهادات الطلاب، ما بين الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية.

الكليات والبرامج الدراسية بجامعة ساكسوني مصر

تحتوى جامعة ساكسوني مصر على 4 كليات، وتقدم الكليات 6 برامج دراسية، بينما تنتظر الجامعة إنشاء 6 كليات أخرى، وجاءت الكليات الأربعة كالتالي:

  • كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية: وتقدم برنامج التمريض والتكنولوجيا، وبرنامج تكنولوجيا الصحة العامة.
  • كلية تكنولوجيا الإدارة: وتقدم برنامج تكنولوجيا الإدارة الرياضية، وبرنامج الخدمات اللوجستية والتكنولوجية.
  • كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية: وتقدم برنامج تكنولوجيا ميكانيكا السيارات
  • كلية التكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية والحاسب الآلي: وتقدم برنامج أمن الحوسبة والتكنولوجيا

مصروفات برامج جامعة ساكسوني مصر

تتراوح المصروفات الدراسية بجامعة ساكسوني مصر ما بين 60 إلى 90 ألف جنيه في العام الدراسي، وجاءت المصروفات الدراسية بجامعة ساكسوني مصر للعام الدراسي القادم 2025/2026 كالتالي:

  • برنامج التمريض والتكنولوجيا: 60 ألف جنيه.
  • برنامج تكنولوجيا الإدارة الرياضية: 70 ألف جنيه.
  • برنامج تكنولوجيا ميكانيكا السيارات: 80 ألف جنيه.
  • برنامج أمن الحوسبة والتكنولوجيا: 90 ألف جنيه.
  • برنامج الخدمات اللوجستية والتكنولوجية:65 ألف جنيه.
  • برنامج تكنولوجيا الصحة العامة: 75 ألف جنيه.
     

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