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أماكن اعتذار المعلمين عن عدم المشاركة بامتحانات الثانوية العامة في القاهرة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥ ( الدور الأول) فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٦/١٠  إلى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٦/١٢ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

 

 

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن لجميع المعلمين تسجيل رغباتهم بعدم المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال إدخال كود المعلم، والرقم القومي، وكلمة السر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. 

 شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حالات اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في امتحانات الثانوية العامة ومنها الحالات المرضية مع تسليم  تقرير طبى حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعفي من أعمال الامتحانات، أو ممنوع من السفر، والعمل جزء من الوقت، وإجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)، العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

وشددت الوزارة على قبول من لديها طفل رضيع حتى سنتين ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد)، أو طفل مصاب بمرض مزمن ووفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام، وسفر الزوج أو يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل، وندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة حيث يتم اعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

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