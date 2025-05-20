قائمة الجامعات المصرية لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس
أعلن المجلس الأعلى للجامعات قائمة الجامعات المصرية لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس وعددهم (20 جامعة) وهم كالآتي:
كفر الشيخ – بني سويف – المنصورة – الزقازيق – عين شمس – جنوب الوادي – قناة السويس – أسيوط – الإسكندرية – القاهرة – حلوان – بوسعيد – مدينة السادات – أسوان – دمياط – الأقصر – الوادى الجديد – بنها – سوهاج – المنوفية.
الجامعات المصرية لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس
شارك المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعات مجموعة البريكس الخاصة بالتعليم بحضور الدكتور منى هجرس – الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات والمتحدث الرسمي باسم الوفد المصري ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع IGB - المجلس الدولي الحاكم لجامعة شبكة البريكس و الدكتور/ محمد سعد زغلول - نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، الدكتور/ طارق غلوش - نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور/ عصام خميس رئيس لجنة قطاع الدراسات البينية، الدكتور/ إنجي الدمك – منسق التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للجامعات.
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