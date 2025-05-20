الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قائمة الجامعات المصرية لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
ads

أعلن المجلس الأعلى للجامعات قائمة الجامعات المصرية لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس وعددهم (20 جامعة) وهم كالآتي:

 كفر الشيخ – بني سويف – المنصورة – الزقازيق – عين شمس – جنوب الوادي – قناة السويس – أسيوط – الإسكندرية – القاهرة – حلوان – بوسعيد – مدينة السادات – أسوان – دمياط – الأقصر – الوادى الجديد – بنها – سوهاج – المنوفية.

 

الجامعات المصرية لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس

شارك المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعات مجموعة البريكس الخاصة بالتعليم بحضور الدكتور منى هجرس – الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات والمتحدث الرسمي باسم الوفد المصري ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع IGB - المجلس الدولي الحاكم لجامعة شبكة البريكس و الدكتور/ محمد سعد زغلول - نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، الدكتور/ طارق غلوش - نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور/ عصام خميس رئيس لجنة قطاع الدراسات البينية، الدكتور/ إنجي الدمك – منسق التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للجامعات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات البحث العلمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية

مواد متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يفتتح وحدة متابعة تطور الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين

معهد بحوث البترول ينظم ورشة عمل تعريفية بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لدعم الابتكار

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد

بـ50 ألف دولار، اللجنة المصرية لليونسكو تُعلن عن "جائزة تعليم النساء والفتيات"

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

التعليم العالي: 130 ألف طالب وافد من 119 دولة يدرسون بمصر

لبيك اللهم لبيك، مصر للطيران تنقل أول أفواج حجاج الجمعيات.. 3 وزراء في وداع ضيوف الرحمن، الحفني: نقل أكثر من 66 ألف حاج عبر 654 رحلة، استعدادات مكثفة ورفع الكفاءة التشغيلية

فوائد المنظار في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

التحريات تكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الجيران في قضية نوال الدجوي

دعوى حجر و20 قضية في "منتجع النخبة"، بلاغ نوال الدجوي يقلب الموازين ويكشف عن صراعات عائلية مثيرة

من لا يملك أعطى من لا يستحق، غضب في الأهلي بعد بيان اتحاد اليد بمشاركة الزمالك في "سوبر جلوب"

العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في ثلاجات مستشفى سجن أبو سليم بطرابلس

أنا تحت أمر النادي لكن بشرط، طارق سليمان يرد على عودته لتدريب حراس مرمى الأهلي

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، الجوافة تتفوق على التفاح وانخفاض كبير ومفاجئ في العنب

أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي

أحمد دياب عن تحركات بيراميدز لإيقاف النشاط الكروي: ما حدش يقدر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية