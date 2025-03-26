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ثقافة وفنون

فهد البطل حلقة 25، ميرنا نور الدين تتهم العوضي بقتل والدها وورطة لعصام السقا بكمين شرطة

فهد البطل، فيتو
فهد البطل، فيتو

مسلسل  فهد البطل حلقة 25 ، شهدت الحلقة 25 من فهد البطل الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، أحداثًا مشوقة.

 

مسلسل فهد البطل حلقة 25 

وشهدت الحلقة، قيام ولاء شقيقة كناريا “ميرنا نور الدين” بإقناعها بالباطل أن تذهب للشرطة وتبلغ بأن فهد زوجها هو الذي قتل والدها شوقي “حجاج عبد العظيم"، بسبب الغل الذي استحوذ علي قلبها، وتقرر كناريا، توريط زوجها فهد البطل أمام الشرطة وتبلغ عنه بأنه هو قاتل والدها مع أن في الحقيقة هو لم يفعلها.

وتتوالى الأحداث، ويقع ريكو “عصام السقا” في كارثة كبيرة، حيث عثر بسيارته على مخدرات أثناء مروره بكمين يرأسه المقدم “عمرو غلاب”، أثناء مساعدته فهد في توريط توفيق التمساح.  

مسلسل فهد البطل حلقة 24، وكانت قد شهدت الحلقة 24 من مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي في سباق رمضان 2025 أحداثًا مثيرة.

وشهدت الحلقة، مشهدًا مؤثرًا لفهد البطل “أحمد العوضي”، أثناء لقائه الأول بوالدته وفاء التي تقوم بدورها صفاء الطوخي بعد مرور 30 سنة وأكدت له أنها تزوجت عمه غلاب رغمًا عنها لكي تحافظ على نجلهما عمرو.

وتتوالى الأحداث، وتتوفى وفاء في أحضان نجلها فهد البطل في لحظة مؤثرة، ودخلت كارولين عزمي شقيقته في صدمة كبيرة وظلت تردد “ياما ما تسيبناش”. 

 

وتستكمل الأحداث، ولأول مرة يتخلي “غلاب” أحمد عبد العزيز عن جبروته، حيث إنه تحول إلى طفل مكسور بعد وفاة زوجته وفاء، حيث إن صدمته جعلته لا يستوعب وفاتها. 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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مسلسل فهد البطل حلقة 25 فهد البطل حلقة 25 مسلسل فهد البطل

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