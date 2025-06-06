اللجنة العليا للحج: نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة تمت بسهولة كبيرة

أكد ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن نفرة الحجاج من عرفات إلى مشعر مزدلفة هذا العام تمت بسهولة كبيرة ولم تشهد أية أحداث تعكر صفو ضيوف الرحمن.

تفويج حجاج بيت الله الحرام الي مزدلفة

وأشاد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بالتنسيق المشترك بين الجانبين المصري والسعودي، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بكافة المستويات خاصة المنوط بهم خدمة حجاج السياحة لمناقشات كافة التفاصيل الخاصة بـ الحج السياحي، كما تم التأكيد على كافة الخدمات التي سيتم تقديمها لحجاج السياحة بمشعر منى.

توعية حجاج بيت الله بسنن الحج

وشدد ناصر تركي علي اهمية استمرار توعية الحجاج بالأداء السليم والسهل للمناسك بعيدا عن التزاحم والتدافع حرصا علي راحة وسلامة الحجاج .

ويقضي ضيوف الرحمن من الحجاج أول أيامهم بمشعر منى في أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام وفي حالة إيمانية رائعة، بعد أن أفاضوا من عرفات إلى مشعر مزدلفة، وتفرقوا ما بين من بات ليلة النفرة وبات بمشعر مزدلفة حتى صباح اليوم، ومنهم من أقام فترة وجيزة بالمشعر المقدس، وهناك من توجه إلى جسر الجمرات مع الساعات الأولي من صباح اليوم لرمي الجمرات في أول أيام التشريق وهناك من توجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وهؤلاء كذلك انقسموا بين من عاد بعد الطواف الي مشعر منى استكمال مناسك الحج ومن بقي بفنادق مكة ليعود اليوم إلى مشعر منى ورمي الجمرات.

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