السياحة تعلن نجاح تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات.. التزام الشركات بضوابط الحج السياحي.. واستمرار نفرة الحجيج إلى مزدلفة.. وفتوى للأزهر بعدم ضرورية المبيت بمنى

أعلنت وزارة السياحة والآثار نجاح خطة تصعيد حجاج قرعة الحج السياحي إلى جبل عرفات، حيث يمضي الحجاج المصريون خير يوم طلعت عليه الشمس، وذلك وسط أجواء ايمانية مفعمة بالروحانيات، وسادت أجواء ايمانية مخيمات الحجيج وسط دعوات وصلوات وأذكار لم تنقطع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

جولة وزير السياحة والآثار بمخيمات الحجاج

قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بزيارة ميدانية إلى مخيمات حجاج السياحة المصريين بمشعر عرفات للاطمئنان على الحجاج والتأكد من تلقيهم كافة الخدمات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، كما قام بمتابعة سير الأعمال التي تقوم بها لجان البعثة الرسمية للحج السياحي ميدانيًا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "Google Meet" مع أعضاء البعثة، حيث تأتي هذه المتابعة الإلكترونية ضمن جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة ومتابعة موسم الحج السياحي. كما أنها تعطي الفرصة لجميع أعضاء البعثة المتابعة اللحظية المباشرة Live وفي وقت واحد وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

ويتم من خلال هذه التقنية متابعة قيام أعضاء اللجان بالمرور الميدانى على كافة مخيمات حجاج السياحة البالغ عددهم 40672 حاج، وتفقدهم لأحوال الحجاج والوقوف على مدى التزام شركات السياحة المنظمة بتنفيذ برامج الحج المتفق عليها مع هؤلاء الحجاج.

ومن جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بالجهد المبذول من قبل بعثة الحج السياحى على مدار اليوم في عرفات وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية، مشددًا على أهمية مواصلة التواجد الميداني المكثف للجان داخل المخيمات، والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى ترد من حجاج السياحة وذلك حتى انتهاء مناسك الحج وعودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن وبما يعمل على تقديم تجربة حج متميزة وآمنة تعكس كفاءة وتميز منظومة الحج السياحي المصري.



تصعيد حجاج قرعة الحج السياحي الي جبل عرفات

وعلي صعيد الحج السياحي، بدأت عملية تصعيد الحجاج التي بدأت منذ عصر أمس الأربعاء، وتمت من خلال خطة محكمة أشرف عليها بعثة الحج السياحي وشارك في تنفيذها شركات الخدمة الميدانية السعودية وأكثر من 1200 شركة منفذة للحج هذا العام، وقد ساعد في نجاح تصعيد الحجاج الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بكافة أجهزتها، والتي ساهمت في سهولة تصعيد الحجاج وعدم وجود زحام رغم الأعداد الغفيرة.

واوضحت وزارة السياحة والآثار أنه تم تصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات مباشرة دون المبيت في منى ليلة التروية وذلك حرصا على راحة وسلامة الحجيج، ونجحت عمليات التصعيد التي شهدت تنسيقا كبيرا.

تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات

وأعلنت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات رئيس بعثة الحج السياحي، نجاح عملية تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، ووضع خطة محكمة وعملية تفويج حجاج السياحة من عرفات إلى المزدلفة وقت النفرة، لافتة إلى أن بعثة الحج السياحي وضعت توقيتات محددة لتحرك الأتوبيسات المقلة للحجاج فور غروب شمس يوم عرفات.

وأضافت أن لجان بعثة الحج السياحي تتابع تقديم كافة الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بعرفة ومنى، فضلا عن التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج وذلك بالتنسيق مع شركات الطوافة.

التزام شركات السياحة بخطة تصعيد الحجاج

قال ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وفرت كافة سبل الراحة للحجاج، مشيرا إلى أنه بانتهاء يوم عرفة سوف تقوم البعثة برصد أحوال جميع مخيمات المطوفين بعرفات.

وأضاف أن المؤشرات تؤكد التزام شركتي خدمات الحجاج التي تعاقدت معهما الغرفة وهما "الماسية مشارق والراجحي" وشركات الخدمة الميدانية بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها للحجاج.

وأشار تركي إلى أن هذه المتابعة سوف تستمر طوال تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة خاصة مشعر مني، مشددا على ضرورة مراعاة الجميع حجاج وشركات لمحدودية المساحة بمشعر منى، موضحا أن ائمة الأوقاف المرافقين للحجاج أوضحوا الرأي الشرعي لمبيت الحجاج بمنى مستندين للعديد من الفتاوى في هذا الإطار.

نفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة

وأشار تركي إلى أن العديد من شركات السياحة اتفقت مع أعداد من حجاجها على أن تنقلهم يوميا من مقار إقامتهم بـمكة المكرمة إلى مشعر منى لرمي الجمرات ثم العودة من جديد إلى مكة دون المبيت بمنى.

وتستعد بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة لنفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة، ووصولهم مساء إلى مشعر مزدلفة لجمع الحصوات تمهيدا للرجم، كما يبذل الجميع جهوده تمهيدا لوصول الحجاج الي مشعر مني وذلك تجنبا للزحام بمني مع التأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركتي مشارق الماسية والراجحي لخدمات الحجاج التي تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.



عدم ضرورة وحتمية المبيت بمنى

وأكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة أهمية وجود الوعاظ بمخيمات حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمنى وعرفات وذلك لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة والرد على كافة استفساراتهم الخاصة بالحج، موضحا أن هؤلاء الوعاظ القوا خطبة عرفات علي حجاج السياحة يوم الخميس.

وأضاف عمارة ان الغرفة طالبت فى كتابها الدورى رقم 153 شركات السياحة المنفذة لحج هذا العام بضرورة توعية الحجاج بعدم ضرورة وحتمية المبيت بمنى، والآخذ بفتوى مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقى علام، والتى تحمل رقم 7661، وذلك للتخفيف على الحجاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأعذار، فى ظل ظروف محدودية المساحة ذات وارتفاع درجات الحرارة، وحفاظًا على صحة وسلامة الحجاج، مع توفير وسائل لنقلهم من أماكن إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى وإعادتهم إليه مرة أخرى.

وكان مفتى الجمهورية السابق فضيلة الدكتور شوقي علام قد أصدر الفتوى حول حكم المبيت في مشعر منى للحجاج طوال أيام التشريق، حيث أكد فضيلة المفتي في فتواه أن المبيت بمنى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته.

وأضاف أنه إنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية -في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنًى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه -مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج-؛ فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به "

وقد تضمنت الفتوى في نصها العديد من الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء والأئمة التي تؤيد مضمون الفتوى وذلك تيسيرا على الحجاج وحرصا على راحتهم وسلامتهم وصونا لأرواحهم.

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