5 إرشادات مهمة لدعم الجهاز المناعي والحفاظ على الصحة خلال عيد الأضحى

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم النصائح العلمية للحفاظ على الصحة خلال عيد الأضحى من خلال سلسلة "العيد صحة".

ويأتي هذا مع استمرار فعاليات التوعية الصحية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وأوضحت د./ شيماء عطية أستاذ مساعد المناعة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن "الإفراط في تناول اللحوم يضعف المناعة"، كما أن الإفراط في تناول اللحوم والدهون يرهق الجهاز الهضمي ويضعف المناعة.

وأضافت يُنصح بدعم الجهاز المناعي من خلال:

تناول الخضروات

شرب كميات كافية من المياه

ممارسة الحركة الخفيفة بعد الوجبات

الحصول على نوم جيد

الاستمتاع بلحظات من الهدوء والضحك

فالراحة النفسية والجسدية من أهم أساسيات المناعة القوية.

سلسلة "العيد صحة"

تستأنف الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة التوعية الصحية "العيد صحة"، التي يقدمها مجموعة من المتخصصين بالمعهد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بهدف تقديم نصائح علمية تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال أيام العيد.

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