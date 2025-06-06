الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

5 إرشادات مهمة لدعم الجهاز المناعي والحفاظ على الصحة خلال عيد الأضحى

اللحوم
اللحوم

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم النصائح العلمية للحفاظ على الصحة خلال عيد الأضحى من خلال سلسلة "العيد صحة".

ويأتي هذا مع استمرار فعاليات التوعية الصحية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وأوضحت د./ شيماء عطية أستاذ مساعد المناعة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن "الإفراط في تناول اللحوم يضعف المناعة"، كما أن الإفراط في تناول اللحوم والدهون يرهق الجهاز الهضمي ويضعف المناعة. 

وأضافت  يُنصح بدعم الجهاز المناعي من خلال:

تناول الخضروات

شرب كميات كافية من المياه

ممارسة الحركة الخفيفة بعد الوجبات

الحصول على نوم جيد

الاستمتاع بلحظات من الهدوء والضحك

فالراحة النفسية والجسدية من أهم أساسيات المناعة القوية.

 سلسلة "العيد صحة" 

تستأنف الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة التوعية الصحية "العيد صحة"، التي يقدمها مجموعة من المتخصصين بالمعهد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بهدف تقديم نصائح علمية تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال أيام العيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي البحث العلمي الجهاز الهضمي تناول الخضروات تناول اللحوم تيودور بلهارس للأبحاث

مواد متعلقة

طوارئ في المطارات استعدادًا لعودة الحجاج.. مصر للطيران تنظم جسرا جويا لنقل ضيوف الرحمن.. وقائمة بالمحظورات على متن الطائرات

مأمور جمرك بالمطار يعثر على 9500 دولار ويعيدهم لراكبة مصرية

نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك في جولة ميدانية بمطار القاهرة

القومي للبحوث: أمراض جلدية معرض لها الحجاج و5 طرق للوقاية

مطار القاهرة الدولي يحتفل باليوم العالمي للبيئة بتوزيع الورود على المسافرين

6 إرشادات مهمة للتعامل مع الأضحية قبل وبعد الذبح (فيديو)

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أولى الرحلات القادمة من سلوفاكيا على متنها 152 راكبا (صور)

بعثة مصر للطيران تعقد اجتماعًا تنسيقيًا بجدة استعدادًا لعودة حجاج بيت الله

الأكثر قراءة

من بينها دولتان عربيتان، 7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا السبت

الليلة، زيزو ضيف إبراهيم فايق في ظهوره الأول بعد انتقاله للأهلي

مانشستر يونايتد عن تقديم زيزو لاعبا في الأهلي: عملتها قبلك

بسبب شرب السجائر، طالب ينهي حياته بحبة الغلة خوفًا من عقاب والده بالغربية

نتنياهو معلقا على مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: يوم صعب وحزين

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

زيزو يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأمريكا للحاق ببعثة الأهلي (صورة)

تركي آل شيخ ينشر فيديو لمشاركة زيزو لاعب الأهلي في أحد الأفلام

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد قباء وفضل الصلاة فيه والأحاديث الواردة في شأنه

ما الحكمة من الأعياد وسبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم؟

ما هو آخر ميعاد لذبح الأضحية؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية