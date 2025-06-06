موقعة الحسم، مواعيد مباريات إياب نصف النهائي لكأس عاصمة مصر

تقام بعد غد الأحد مباريات إياب نصف النهائي لـ كأس عاصمة مصر والتي تحدد طرفي مباراة النهائي بالبطولة.



مواعيد إياب نصف النهائي لكأس عاصمة مصر



وتقام المباريات يوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025

سيراميكا ضد الإسماعيلي – ستاد المقاولون العرب – الثامنة مساءً

إنبي ضد البنك الأهلي – ستاد بتروسبورت – الثامنة مساءً

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر



وتنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر

نتائج ذهاب نصف النهائي لكأس عاصمة مصر

الإسماعيلي ضد سيراميكا – ستاد الإسماعيلية –0-2

البنك الأهلي ضد إنبي – ستاد القاهرة –2-1

حكام مباريات الإياب في نصف النهائي لكأس عاصمة مصر

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباراتي الإياب فى نصف نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبى والبنك الأهلى، وسيراميكا والإسماعيلى والمقرر لهما مساء الأحد المقبل.

ويدير الحكم الدولى حمادة القلاوى مباراة إنبى والبنك الأهلى، بيما يدير الحكم سيد منير مباراة سيراميكا والإسماعيلى.

ويلتقي الفائز من مباراة البنك الاهلي وانبي مع الفائز من مباراة الاسماعيلي وسيراميكا

وفي دور ربع نهائي كاس عاصمة مصر أقصى سيراميكا كليوباترا نظيره بتروجيت وتأهل البنك الأهلي على حساب مودرن سبورت، وأقصى الإسماعيلي فريق طلائع الجيش، وتأهل إنبي علي حساب حرس الحدود.

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس عاصمة مصر



12 يونيو في الخامسة مساءً، ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

موعد مباراة النهائي في كأس عاصمة مصر



12 يونيو في الثامنة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

جوائز كأس عاصمة مصر



تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين

- الوصيف 4 ملايين

-الثالث 2 مليون

-الرابع 1.5 مليون

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش، فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

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