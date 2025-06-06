بسبب شرب السجائر، طالب ينهي حياته بحبة الغلة خوفًا من عقاب والده بالغربية

شهدت عزبة بكير التابعة لقرية شوبر بمركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية واقعة مأساوية بعد أن أقدم طالب في العقد الثاني من عمره على إنهاء حياته بتناول "حبة الغلة السامة"، وذلك خوفًا من عقاب والده له على تدخينه السجائر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة بكير بوفاة طالب بعد تناوله مادة سامة. وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة الأولية والتحريات التي أجرتها المباحث، تبين أن الطالب يُدعى "محمود. ط"، يبلغ من العمر نحو 13 عامًا، ومقيد بالصف الأول الإعدادي الأزهري، ويقيم بعزبة بكير.

وتشير التحقيقات في مديرية امن الغربية إلى أن الطالب أقدم على تناول حبة الغلة السامة، نتيجة حالة من الخوف والذعر الشديد من ردة فعل والده عقب اكتشافه تدخين محمود للسجائر.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقد أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الصفة التشريحية لمعرفة السبب الدقيق للوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة لكشف المزيد من الملابسات حول الحادث. كما صرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء الإجراءات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.