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محافظات

تكبيرات وفرحة على ضفاف النيل، الغربية ترسم لوحة إيمانية في صلاة عيد الأضحى (بث مباشر)

أهالي الغربية يؤدون
أهالي الغربية يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو

شهدت محافظة الغربية صباح اليوم مشاهد مبهجة تظهر فرحة المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى المئات صلاة العيد في أجواء من البهجة والسرور.

وفي مدينة زفتى، كان كورنيش النيل أحد أبرز الأماكن التي امتلأت بالمصلين الذين تجمعوا منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط أجواء روحانية مليئة بالتكبيرات والتهليل.

صلاة عيد الأضحى المبارك

وحرصت الأسر على اصطحاب أطفالهم إلى الساحات، حيث علت وجوههم الفرحة، وهم يرددون تكبيرات العيد مع ذويهم، في مشهد جسّد روح التلاحم المجتمعي وأجواء البهجة التي يتميز بها عيد الأضحى.

ومن جانبها، أجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا لرصد هذه الأجواء ونقلت مشاهد من توافد الأهالي على المساجد والساحات التي خصصتها المحافظة للصلاة، وسط تأمين وتنظيم مكثف من الجهات المعنية لضمان سلاسة سير الفعاليات الاحتفالية.

وعبَّر العديد من المواطنين عن سعادتهم بأداء صلاة العيد في هذه الأجواء المميزة، مؤكدين أن هذه اللحظات تعزز قيم المحبة والترابط بين الجميع وتعكس فرحة العيد بأبهى صورها.

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