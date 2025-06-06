الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري يشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى بالحدائق العامة

الهلال الأحمر،فيتو
الهلال الأحمر،فيتو
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 يشارك الهلال الأحمر المصري في تأمين وتنظيم احتفالات عيد الأضحى، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى وانتشار 60 فرقة استجابة أثناء الطوارئ تضم مئات المتطوعين، بالمساجد الكُبرى، والحدائق العامة، وغيرها من أماكن التنزه والاحتفال على مستوى الجمهورية.

 

تأمين صلاة عيد الأضحى المبارك

 وشاركت فرق الاستجابة للطوارئ في تأمين صلاة عيد الأضحى المبارك، بالتواجد في الساحات المخصصة للصلاة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

 

كما تنتشر الفرق في الحدائق العامة وأماكن التنزه، طوال أيام العيد، بالإضافة إلى بوابات السفر المتجهة إلى العين السخنة والإسكندرية؛ لتقديم خدمات الدعم الصحي للمواطنين، وتوزيع هدايا رمزية على المسافرين، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وتقدم فرق الهلال الأحمر المصري التوعية اللازمة للمواطنين، لمواجهة موجة ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب توزيع المياه والعصائر حرصًا على سلامة الجميع.

 

غرفة العمليات المركزية للطوارئ

 وقامت غرفة العمليات المركزية للطوارئ، بالاستعداد لمتابعة تنفيذ خطة الهلال الأحمر المصرى لتأمين احتفالات عيد الأضحى والوقوف على جاهزية فرق الاستجابة أثناء  الطوارئ،  منذ الصباح الباكر،  في الأماكن المحددة لخطة التأمين.

ويمكن للمواطنين في حالة الطوارئ أو طلب الدعم والحصول على خدمات الإسعافات الأولية التوجه إلى نقطة تمركز الهلال بمكان الاحتفال، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ( ١٥٣٢٢)، أو التواصل عبر صفحة الهلال الأحمر المصري الرسمية هذا إلى جانب انتشار فرق الهلال بأماكن التأمين خلال ساعات الاحتفال على مدار اليوم.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لهم بعيد اضحى سعيد، ولمصرنا الغالية بالمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرخاء.

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