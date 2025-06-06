الجمعة 06 يونيو 2025
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من بينها دولتان عربيتان، 7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا السبت

احتفالات عيد الأضحى،
احتفالات عيد الأضحى، فيتو

احتفلت أغلب دول العالم العربي والإسلامي، اليوم الجمعة، بأول أيام  عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من السعادة والفرحة، في حين تحتفل 7 دول بأول أيام عيد الأضحى غدا السبت.

دول تحتفل غدا السبت بأول أيام عيد الأضحى المبارك 

والدول التي تحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك غدا السبت هي: المغرب، وموريتانيا، وباكستان، وماليزيا، وسلطنة بروناي، والهند وبنجلاديش.

وأعلنت بعض الدول، ومن بينها المملكة العربية السعودية، أن الأربعاء 28 مايو  2025 هو غرة شهر ذي الحجة، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال، مما جعل وقفة عرفات أمس الخميس 6 يونيو، ويصادف أول أيام عيد الأضحى اليوم الجمعة 7  يونيو 2025.

وشملت الدول التي أعلنت بدء شهر ذي الحجة في هذا التوقيت كلًا من؛ السعودية، مصر، الإمارات، الأردن، سلطنة عُمان، العراق، وإندونيسيا، حيث التزمت هذه الدول بموعد موحّد للاحتفال بعيد الأضحى

في المقابل، أعلنت دول مثل باكستان، المغرب، موريتانيا، ماليزيا، الهند، بنجلاديش، وبروناي تعذر رؤية الهلال، وبالتالي اعتبرت أن الخميس 29 مايو هو بداية شهر ذي الحجة، لتكون وقفة عرفات يوم الجمعة 7 يونيو، ويأتي عيد الأضحى في هذه الدول يوم السبت 8 يونيو 2025

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