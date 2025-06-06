إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا متوسطا من زائري المدينة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالأجواء الربيعية.

وجاءت نسب الإشغال بالشواطئ ما بين 20% و50% في القطاع الشرقى، وأما نسب إشغال القطاع الغربي لم تتعد 20% مما ساعد على توفير أجواء مريحة وآمنة للزوار.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة التواجد الميداني المستمر خلال أيام العيد لضمان الالتزام والانضباط وحُسن معاملة رواد الشواطئ، وبتوجيهات رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وانتشر مفتشو الإدارة على امتداد الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي.

وخلال المرور قام المفتشون بسؤال الرواد عن قيمة تذاكر الدخول ومطابقة عدد الرواد لعدد التذاكر الصادرة، وذلك لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات مثل دفع الإكراميات.

كما تم التأكد من مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس ومتابعة نظافتها بشكل دوري.

والمفتشون أيضًا راقبوا توافر المسعفين، وعمال الإنقاذ، وعمال الأبراج، والتزام الرواد باستخدام البدالات مزودة بسترات النجاة حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت الإدارة أنه يتم رفع المخلفات بشكل دوري على مدار اليوم، و ناشدت بالمشاركة في الحفاظ على نظافة الشواطئ، من خلال إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه يجري استقبال شكاوي ومقترحات حضراتكم على قنوات التواصل التالية:-

01270746490 _ 01289252668

_ 01270477199 _ 01119555946_

01283136655 _ ، 01222970127

_ 01225304022

او عبر بريد الصفحة الرسمية

https://www.fb.com/Alexandria.tourism

أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ww.catr.gov.eg

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