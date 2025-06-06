العثور على جثة شاب غريق في السنطة ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مأساوية حيث تم العثور على جثة شاب غريق، وتم نقله إلى مستشفى السنطة العام جثة هامدة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بوصول جثة الشاب محمد إسماعيل محمد البشلاوي، البالغ من العمر 17 عامًا، والمقيم بقرية شبرا قاص، إلى مستشفى السنطة العام، إثر تعرضه للغرق.

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتكثف الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تحرياتها حول الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



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