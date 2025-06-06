وفاة شاب إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل ثلاجة بطاطس بالغربية

استقبلت مستشفى السنطة العام بمحافظة الغربية اليوم جثة هامدة لرجل في الأربعين من عمره إثر تعرضه لصاعقة كهربائية داخل ثلاجة حفظ بطاطس.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى السنطة بوصول شاب يُدعى مينا رأفت كامل شنودة، 40 عامًا، ومقيم بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة جثة هامدة وأفادت المعلومات الأولية أن الضحية كان متواجدًا داخل إحدى ثلاجات حفظ البطاطس بالقرية، عندما تعرض لصعق كهربائي شديد تسبب في وفاته في الحال.

وانتقلت قوات الشرطة بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة.

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