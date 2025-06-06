الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

السياحة تعلن خطوات تلقي الشكاوى خلال إجازة عيد الأضحى

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

 أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تشكيل غرفة عمليات من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري، وذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة لضبط منظومة العمل السياحي وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة حفاظًا على سلامة السائحين والمواطنين، وكذلك حجاج السياحة.

غرفة عمليات وزارة السياحة والآثار

 ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن غرفة العمليات تهدف إلى تلقي وبحث ومتابعة أي شكاوى أو مخالفات قد ترد من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال فترة الإجازة، والعمل على سرعة حلها وتذليل أية عقبات قد تواجه الزائرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة.

وأضافت أن من بين مهام غرفة العمليات ايضًا التنسيق والتواصل مع بعثة الحج السياحي المتواجدة حاليًا بالأراضي المقدسة لمتابعة أوضاع حجاج السياحة المصريين المتواجدين لأداء فريضة الحج في الأراضي السعودية وطمأنة ذويهم داخل مصر بشكل مستمر.

تعامل غرفة عمليات وزارة السياحة والآثار مع شكاوى السائحين

وأكدت أن فرق العمل بالغرفة تم توجيهها بضرورة التعامل السريع مع الشكاوى الواردة، ومتابعة مدى التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج السياحية المُعلنة بدقة وجودة عالية.

وتقدم الوزارة خطوط اتصال مباشرة مع غرفة العمليات لتلقي البلاغات أو الشكاوى والتعامل معها على الفور من خلال الأرقام التالية:  01550008633-01550008630 

كما تم أيضا تحديد رقم هاتف مخصص للإبلاغ عن أى طوارئ من خلال الرقم: 01009866900 

كما يمكن أيضًا التواصل مع بعثة الوزارة بالأراضي المقدسة على رقم 00966506719982

هذا، وتستمر الوزارة في تلقي كافة الشكاوى والملاحظات أو المقترحات من زائري المقصد السياحي المصري من المواطنين والسائحين على مدار الساعة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654)، والبريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة من هنا  companies.tourism@mota.gov.eg.

وتأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على التزام الوزارة بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للسائحين والزوار في جميع الأوقات، وحرصها على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

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