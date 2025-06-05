غرفة السياحة: نفرة الحجاج إلى مزدلفة تسير بسلاسة وسط متابعة مستمرة والتزام

تتابع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالتنسيق مع بعثة وزارة السياحة والآثار، مراحل تنفيذ مناسك الحج وذلك من خلال لجانهما الميدانية المشتركة وغرف العمليات، يأتي ذلك لضمان تنفيذ البرامج المقررة بدقة ووفقًا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع الجانب السعودي.

نفرة ضيوف الرحمن من عرفات إلى مشعر مزدلفة

وفي هذا السياق، تتابع الغرفة حاليًا عملية نفرة ضيوف الرحمن من عرفات إلى مشعر مزدلفة، وهي من أهم المراحل التنظيمية في يوم الحج الأكبر، لما تتطلبه من تنسيق دقيق وسرعة في التنفيذ وسط كثافات بشرية كبيرة، وذلك من خلال اللجان المنتشرة.

وتؤكد لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن عملية النفرة تسير حتى الآن بكل سهولة ويُسر وأمان، مشيرًا إلى أن شركات السياحة التزمت بالخطة التشغيلية المُعدة مسبقًا بالتنسيق مع البعثة الرسمية والسلطات السعودية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

توفير وسائل النقل المجهزة لنقل الحجاج

وتؤكد اللجنة أن فرق المتابعة الميدانية بالغرفة رصدت التزامًا عاليًا من الشركات في تنفيذ مراحل النفرة، مع توفير وسائل النقل المجهزة والمرخصة، ووجود المشرفين مع الحجاج في كل المراحل، وهو ما ساهم في تسهيل الحركة والتنقل دون أي مشكلات تُذكر.

وأوضحت أن غرفة السياحة خصصت فرق دعم فني ولوجستي للتعامل مع أي طارئ، وأنها تواصلت بشكل مباشر مع المشرفين على الأرض للتأكد من تنفيذ التعليمات بدقة، مشددًا على استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية مناسك الحج.

كما وجّهت لجنة السياحة الدينية بالغرفة الشكر والتقدير للسلطات السعودية على التنظيم الدقيق والخدمات المتميزة المقدمة للحجيج هذا العام، مشيدة بالتنسيق المشترك بين الجانبين المصري والسعودي.

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