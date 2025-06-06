الجمعة 06 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يقيد زيزو في قائمة كأس العالم للأندية

زيزو
زيزو

قام النادي الأهلي بقيد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الجديد، في قائمة كأس العالم للأندية بعد قيده محليا منذ قليل.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد قاموا بقيد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق فى قائمة الفريق المحلية بمنطقة القاهرة قبل رفع اسم اللاعب عبر سيستم الاتحاد الدولي (TMS) من أجل قيده بقائمة كأس العالم للأندية.

ويستعد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى المنتظر للسفر إلى أمريكا مساء اليوم، حيث يصل ميامي مساء غد السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذى انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

واستطاع النادي الأهلي قيد لاعبه الجديد فى فترة القيد الاستثنائي من 1 حتى 10 يونيو رغم تزامن هذه الفترة مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم إدراج اسم زيزو في النظام الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (TMS) عن طريق مسئولي ناديه عبر السيستم الخاص بالفريق الأحمر.

وكانت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي نشرت عبر منصاتها “سارينة” الإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو تمهيدًا لإطلاق فيديو تقديم اللاعب رسميا بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

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