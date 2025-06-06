الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

إصابة 3 أطفال في سقوط "مرجيحة" بالغربية (صور)

سقوط مرجيحة بقرية
سقوط "مرجيحة" بقرية نواج في الغربية

شهدت قرية نواج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، حادثًا مؤسفًا إثر سقوط "مرجيحة" أثناء لهو عدد من الأطفال، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات متفرقة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع مرجيحة وإصابة 3 أشخاص.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة بمحافظة الغربية لمكان الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأطفال بجروح وكدمات متفاوتة، حيث تم نقل ثلاثة منهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وقد انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة موقع سقوط الأرجوحة، والوقوف على أسبابه.

فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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