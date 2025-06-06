إصابة 3 أطفال في سقوط "مرجيحة" بالغربية (صور)

شهدت قرية نواج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، حادثًا مؤسفًا إثر سقوط "مرجيحة" أثناء لهو عدد من الأطفال، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع مرجيحة وإصابة 3 أشخاص.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة بمحافظة الغربية لمكان الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأطفال بجروح وكدمات متفاوتة، حيث تم نقل ثلاثة منهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وقد انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة موقع سقوط الأرجوحة، والوقوف على أسبابه.

فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.