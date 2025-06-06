وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد وحدات الرياض أول أيام عيد الأضحى

قامت الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بجولة تفقدية موسعة اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، على عدد من الوحدات الصحية التابعة لإدارة الرياض الصحية، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الجولة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليف مباشر من الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف ومتابعة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وقد شملت الجولة وحدتي الثابت والعاقولة الصحيتين بمركز الرياض، إذ رافق وكيل المديرية خلال الجولة كل من الدكتور أحمد جلال مدير الإدارة الصحية بالرياض، والدكتورة هدير شلبي مدير إدارة سلامة المرضى، والدكتورة نهى الخولي مدير إدارة المعامل، والممرضة مايسة الدياسطي مدير إدارة التمريض.

تواجد الاطقم الطبية وتفعيل خطة الطوارئ

وقد اطمأنت وكيل المديرية على تواجد الأطقم الطبية داخل الوحدات وتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بعيد الأضحى، كما تابعت توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، وجاهزية غرف الاستقبال والطوارئ لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة العيد.

وأكدت الدكتورة سمر سعد الدين على أهمية الانضباط داخل المنشآت الصحية في مثل هذه الأوقات، مشددة على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بأعلى كفاءة ممكنة، لا سيما في القرى والمراكز ذات الكثافة السكانية.

وخلال جولتها، حرصت وكيل المديرية على تقديم التهنئة للفرق الطبية العاملة بمناسبة عيد الأضحى، معربة عن تقديرها الكامل لجهودهم المتواصلة في تأمين الخدمة الصحية خلال المواسم والإجازات الرسمية، ووجهت بضرورة بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء المهام.

وشددت على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل الفوري مع غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية لضمان سرعة التعامل مع أي موقف قد يطرأ خلال أيام العيد.

تأتي هذه الجولات الميدانية ضمن خطة مديرية الصحة بكفر الشيخ لتعزيز الرقابة والمتابعة الدورية خلال موسم العيد، وضمان توفير الخدمة الطبية للمواطنين دون انقطاع.

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