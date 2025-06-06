الكشف عن موعد تقديم إنزاجي لجماهير الهلال

بدأ العد التنازلي لانطلاقة الإيطالي سيموني إنزاجي مع الهلال السعودي، بعد إعلان النادي رسميًا التعاقد معه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب المؤقت محمد الشلهوب.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، يبدأ إنزاجي مهامه الفنية مع "الزعيم" غدًا السبت، حيث سيقود أول حصة تدريبية استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال أيام.

وكان الشلهوب قد أشرف على آخر تدريب للفريق، مساء أمس الخميس، قبل أن يودّع اللاعبين، فيما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يشرع إنزاجي في تجهيز الفريق لمباراته المرتقبة أمام ريال مدريد، والتي تقام يوم 18 يونيو الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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