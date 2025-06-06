طريقة عمل طبق السمين أشهى أكلات عيد الأضحى المبارك

طريقة عمل طبق السمين، السمين من أشهر وأشهى أكلات المدبح، وهو من الأكلات الشعبية فى مصر ويتكون من الكرشة والفضة والممبار والكبدة والكلاوى وغيرهم.

وطريقة عمل طبق السمين، سهلة وبسيطة وعادة يقدم فى عيد الأضحى المبارك، فهو من الأكلات التى تعبر عن التراث والفرحة في عيد الأضحى، حيث يجمع العائلة حول مائدة شهية تعكس الكرم والبهجة، وإعداده في البيت يمنح الأسرة طابع خاص للعيد، بطعم لا ينسى ونكهة لا تقاوم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل طبق السمين.

مكونات عمل طبق السمين:-

أحشاء الأضحية (كرشة، ممبار، كبدة، كلاوي، قلب، لسان - حسب الرغبة)

بصلة كبيرة مفرومة

5 فصوص ثوم مفرومة

ملح وفلفل أسود

كمون، كزبرة ناشفة، شطة حسب الرغبة

ورق لورا

حبهان

خل وليمون لتنظيف الأحشاء

زيت أو سمن

فحم للتدخين (اختياري)

طريقة عمل طبق السمين:-

تغسل الاحشاء جيدا بالملح والخل والليمون والدقيق للتخلص من أي روائح غير مرغوبة.

يمكن غلي الكرشة واللسان أولا في ماء مغلي مع ورق لورا وحبهان لمدة 30 دقيقة تقريبا، ثم تقطيعها.

تقطع جميع الأحشاء إلى مكعبات صغيرة أو متوسطة.

يحمر البصل في قليل من الزيت أو السمن حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

يضاف الثوم المفروم إلى البصل ويقلب جيدا.

تضاف قطع الأحشاء وتقلب جيدا حتى تتشرب البهارات وتبدأ في النضج.

يضاف الملح، الفلفل، الكمون، الكزبرة، والشطة حسب الذوق.

يغطى الخليط ويترك على نار هادئة حتى ينضج تماما، مع التقليب من حين لآخر.

يمكن وضع قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل داخل الحلة، وتضاف نقطة زيت عليها، ثم تغطى الحلة فورا ليأخذ السمين طعم الشواء المدخن.

يقدم السمين ساخن مع أرز أبيض أو عيش بلدي.

يزين بالبقدونس المفروم والليمون حسب الرغبة.

يمكن تقديمه بجانب الطحينة أو المخلل.

طريقة عمل طبق السمين

ولعمل اللحمة المشوية

مكونات عمل اللحمة المشوية:

بصل مفروم ناعم دون تصفية

طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

عصير ليمون

طريقة عمل اللحمة المشوية:

نحضر جميع مكونات التتبيلة ونضعها فى بولة عميقة ونقلبها جيدا حتى تتجانس معا.

ثم نحضر اللحم ويفضل أن تكون مناسبة للشوى مثل لحم الريش أو لحم الفخذة وذلك لسرعة وسهولة نضجها على الفحم.

ثم نضع اللحم كما هو وبدون غسيل فى التتبيلة ونقلبه جيدا.

ونغطى البولة ونتركها فى الثلاجة ليلة كاملة.

وفى اليوم التالى، نرص اللحم على شواية الفحم أو على الجريل، مع مراعاة تقليبه حتى تمام النضج، ويمكن أيضا رصه فى صينية فرن ودهانه بالقليل من الزبد الطرى ثم نغطى الصينية بورق الفويل، وندخله الفرن حتى تمام النضج، ثم ننزع الفويل ونشعل الشواية ونتركه حتى يحمر لونه.

ثم يقدم بعدها ساخنا بجانب الأرز بالخلطة أو الفتة، حسب الرغبة.

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