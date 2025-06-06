الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

ضبط منتحل صفة مسئول حكومي أثناء استخراج رخصة قيادة بالجيزة

ضبط منتحل صفة مسؤول
ضبط منتحل صفة مسؤول حكومي بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوحدة مرور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة؛  لقيامه بانتحال صفة مسؤول بإحدى الجهات الحكومية.

وجاءت عملية الضبط أثناء تواجد المتهم داخل وحدة المرور برفقة طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، حيث حاول إنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة لها من خلال استغلال هوية مزورة ادعى أنها صادرة عن جهة حكومية.

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وبعد طلب التحقق من هويته، حاول المتهم الفرار من المكان، إلا أن القوات الأمنية تعاملت على الفور وتمكنت من ضبطه.

وبمواجهته، أقر بأنه قام بانتحال الصفة واستخدام بطاقة مزورة بغرض تسهيل الإجراءات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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