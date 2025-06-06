مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالمقطم

لقى عامل مصرعه فى حادث اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا إلى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة يُفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة إحدى السيدات، المقيمة بدائرة القسم، سيارتها بالطريق محل البلاغ، اصطدمت بأحد الأشخاص – عامل مقيم بمحافظة المنيا – أثناء عبوره الطريق.

الحادث أسفر عن إصابة العامل بجروح وكسور متفرقة بأنحاء جسده، أدت إلى وفاته في الحال.

وبمواجهة السيدة، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من قرارات.

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