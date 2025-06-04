الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتابع استعدادات "التموين" لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ دمياط ومدير
محافظ دمياط ومدير عام التموين.. ڤيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان توفير اللحوم والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة التداول، في إطار توجيهات  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

 

حملات تفتيش مكثفة على الأسواق والمخابز

من جانبه، صرح  مجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين بدمياط، أن المديرية كثفت من جهودها الرقابية، عبر تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على الأسواق، المحلات التجارية، والمخابز، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وجودة المنتجات، والالتزام بالأسعار المقررة.

وأكد عبد الكريم أنه سيتم تنظيم حملات رقابية مشتركة تضم مفتشي التموين والطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، لمراقبة محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وضمان سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التنسيق مع الجهات الرقابية لتأمين السلع ومنع التهريب

كما أشار وكيل الوزارة إلى وجود تنسيق مستمر مع مباحث التموين لمراقبة المنافذ ومنع تهريب السلع الأساسية خارج المحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع المجمعات الاستهلاكية لتوفير كميات كافية من اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة خلال أيام العيد.

استعدادات بالمخابز لتوفير الخبز المدعم

وأضاف عبد الكريم أن المديرية تواصلت مع المخابز على مستوى المحافظة لضمان انتظام إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين خلال عطلة العيد، مع متابعة توافر الدقيق المدعم وتكثيف الرقابة لضمان جودة المنتج النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال عيد الأضحى التموين والتجارة الداخلية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المجمعات الاستهلاكية تنفيذ حملات تفتيشية رفع درجة الاستعداد القصوي رفع درجة الإستعداد شوادر بيع اللحوم مديرية التموين والتجارة الداخلية مباحث التموين

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتفقد مشروعات الصرف الصحي للتجمعات القروية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الأكثر قراءة

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

قراركم مخالف، رد رسمي من الزمالك على اتحاد الكرة بشأن عقد زيزو

قرار"الحج بدون إذن"، كيف تفاعل النشطاء مع إجراءات الأوقاف ضد الأئمة؟

الفساتين تبدأ من 300 جنيه، أسعار الملابس النسائية في العتبة قبل عيد الأضحى (فيديو)

البنك الأهلي يخطف فوزا ثمينا من إنبي في كأس عاصمة مصر

مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس يوم وقفة عرفات وتحذر من اضطراب الملاحة والشبورة المائية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في وقفة عرفات غدا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

خطورة الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يكفر ذنوب سنتين، فضل صيام يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه

ما هو فضل الدعاء يوم عرفة؟ أمين الفتوى يوضح

أمين الفتوى يوضح فضل قيام ليلة عيد الأضحى

المزيد
الجريدة الرسمية