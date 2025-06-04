محافظ دمياط يتابع استعدادات "التموين" لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان توفير اللحوم والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة التداول، في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

حملات تفتيش مكثفة على الأسواق والمخابز

من جانبه، صرح مجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين بدمياط، أن المديرية كثفت من جهودها الرقابية، عبر تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على الأسواق، المحلات التجارية، والمخابز، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وجودة المنتجات، والالتزام بالأسعار المقررة.

وأكد عبد الكريم أنه سيتم تنظيم حملات رقابية مشتركة تضم مفتشي التموين والطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، لمراقبة محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وضمان سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التنسيق مع الجهات الرقابية لتأمين السلع ومنع التهريب

كما أشار وكيل الوزارة إلى وجود تنسيق مستمر مع مباحث التموين لمراقبة المنافذ ومنع تهريب السلع الأساسية خارج المحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع المجمعات الاستهلاكية لتوفير كميات كافية من اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة خلال أيام العيد.

استعدادات بالمخابز لتوفير الخبز المدعم

وأضاف عبد الكريم أن المديرية تواصلت مع المخابز على مستوى المحافظة لضمان انتظام إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين خلال عطلة العيد، مع متابعة توافر الدقيق المدعم وتكثيف الرقابة لضمان جودة المنتج النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.