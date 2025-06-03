الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

تفجير جسر القرم، أوكرانيا تباغت روسيا من جديد وموسكو تكشف حصيلة الضحايا

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

أعلن جهاز الأمن الأوكراني اليوم الإثنين، استهداف الجسر والسكك الحديدية اللذين يربطان روسيا بشبه جزيرة القرم بعبوات ناسفة تحت الماء.

ووفقا لرويترز، فقد علقت روسيا مؤقتا حركة الملاحة البحرية قبالة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم وحملت أوكرانيا مسؤولية التفجيرات.

وتحدثت تقارير روسية عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة 113 آخرين بينهم أطفال في تفجيرات جسر القرم.

 

كييف تشن هجوما بالمسيرات في العمق الروسي

ويوم الأحد الماضي، قدرت أوكرانيا كلفة الأضرار التي لحقت بالطائرات العسكرية الروسية إثر هجومها بـ7 مليارات دولار.

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن كييف شنت هجوما كبيرا على المطارات الروسية، وقام بالإشراف عليه الرئيس الأوكراني، فولوديمير‏ زيلنسكي شخصيا ونفذه رئيس جهاز الأمن وفريقه.

 

هجوم أوكرانيا على المطارات الروسية

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية: استهداف المطارات الروسية نتج عنه ضرب 41 طائرة استراتيجية داخل العمق الروسي وتم التحضير له منذ عام ونصف.

بدورها، أكدت روسيا اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية.

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