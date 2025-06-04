الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

ترامب: تحدثت هاتفيًا مع بوتين عن هجمات أوكرانيا والملف الإيراني

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه ناقش هجمات أوكرانيا الأخيرة بطائرات مسيرة على روسيا والتطورات المتعلقة بإيران في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر ترامب أن بوتين أبلغه خلال المحادثة أن روسيا مضطرة للرد على الهجمات الأوكرانية.

وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن "المحادثة كانت جيدة، لكنها لن تؤدي إلى سلام على الفور".

ومضى قائلًا: "أبلغت الرئيس بوتين أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، وأعتقد أننا متفقان في هذا.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الرئيس بوتين بوتين إيران أوكرانيا

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