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لعب مباراة مع الأطفال، محافظ الدقهلية يزور دار الأيتام بالمنصورة للتهنئة بعيد الأضحى (صور)

لعب ماتش كورة مع
لعب ماتش كورة مع الأطفال، فيتو

لعب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مباراة كرة قدم مع الأطفال الأيتام بدار المساعي بالمنصورة. 

جولة محافظ الدقهلية بدار المساعي للأيتام 

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الدقهلية لتهنئة أبناء الدار بعيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على توفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم. 

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في تحقيق الراحة للأطفال الأيتام. 

وكان في استقباله، الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومحمود عبد ربه رئيس مجلس الإدارة، ورضا ريحان مدير الدار.

وأصر محافظ الدقهلية، على البقاء وسط أبناء دار الرعاية، والاستماع لهم والتحدث إليهم والتسامر معهم، ولعب معهم كرة القدم، وقدم لكل هدية عينية ونقدية لـ 78 طفل وطفلة، هم أبناء الدار، وأكد لهم متابعته الشخصية لأحوالهم وتلبية احتياجاتهم، وشدد على القائمين على الدار ببذل كل الجهود لتحقيق احتياجاتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية اللازمة لهم واللائقة بهم، ووجه الشكر والتقدير للقائمين على الدار لجهودهم الملحوظة والملموسة.

تجدر الإشارة إلى أن الدار تقوم بتقديم خدمات متنوعة تشمل، رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والشيخوخة، مساعدات اجتماعية وتعليمية، وخدمات صحية، وكفالة اليتيم، وفصول تحفيظ القرآن، وفصول دروس تقوية لتلاميذ المدارس، وتضم حضانة الطفل السعيد بطاقة استيعابية تبلغ 100 طفل، يوجد بها 78 طفلا حاليا، وتستقبل الأطفال من سن 3 شهور وحتى 6 سنوات، وحضانة روضة الطفل، وتنقسم إلى مستوى أول يقبل من سن 4 سنوات، ومستوى ثان يقبل من سن 5 سنوات، وحضانة الرضع وتقبل من سن 3 شهور، كما تضم بيت الأمل ويضم 10 أطفال ذكور.

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