موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على نظيره تشيلي على ملعب "تشيلي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 فجرغدا الجمعة.

ويسعى منتخب الأرجنتين إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي، وذلك بعد أن فاز في آخر 3 مواجهات بالتصفيات أمام كل من البرازيل وأوروجواي بالإضافة إلى بيرو.

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026



تنطلق مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة غدا الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم 2026



تذاع مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة SSC Sports HD 1.

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة أمريكا الجنوبية، برصيد 31 نقطة، بينما يأتي منتخب تشيلي في المركز العاشر والأخير بالترتيب برصيد 10 نقاط.

وكان ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هناك العديد من الإصابات بالنسبة لنا، لذا فهذا هو الوقت المناسب لرؤية اللاعبين الآخرين، نعرف العديد منهم من فرق الشباب وهم يمرون بلحظة جيدة، وعندما يكون هناك باب مفتوح عليك الاستفادة منها".

وأضاف سكالوني: "لقد قررنا أن أليكسيس ماك أليستر يجب أن يرتاح، ولحسن الحظ أننا لسنا بحاجة إلى المخاطرة حتى يتعافى لما سيأتي".

وأشار: "لدينا العديد من الإصابات، خاصة في خط الوسط، لم أؤكد التشكيل الأساسي ضد تشيلي، لكننا سنمنح الفرصة للعب مع فتى لم يلعب كثيرًا ونعتقد أن الوقت قد حان، بالإضافة إلى حقيقة أن النتيجة مهمة دائمًا، نعتقد اليوم أنها ليست ضرورية. نحن نبحث عن هؤلاء اللاعبين للتأقلم بشكل جيد ويكونون قادرين على إضافة دقائق إلى المنتخب الوطني".

وتابع حديثه: "إنه لمن دواعي سروري أن يعود أنخيل دي ماريا إلى كرة القدم الأرجنتينية، إنه قدوة للكثير من الناس، وليس فقط روزاريو سنترال".

وأوضح سكالوني: "تشيلي لعبوا مباريات جيدة جدًا، إنهم فريق يلعب كرة قدم جيدة، ويحاول تعزيز الهجوم، إنهم بحاجة إلى النقاط، لذا ستكون مواجهة معقدة".

وأكمل حديثه قائلًا: "سنلعب بأسلوبنا المعتاد ولن نقوم بالتغيير. ستكون هناك لحظات صعبة وسيواجهون بعضهم البعض، إنها مباراة جيدة أن نرى هؤلاء الأولاد الذين لم تتح لهم الفرصة للعب".

وأفاد: "سنخرج للعب مباراتنا دون التفكير في احتياجات المنافس، رغم أننا مصنفون بالفعل".

واختتم حديثه قائلًا: "كنت أتحدث مع ليونيل ميسي وبالنسبة للمباراة، لم نقرر بعد ما إذا كان سيلعب منذ البداية أم لا، من حيث المبدأ، فهو جاهز للعب، لكن سنقرر لاحقًا".



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