طوارئ في المطارات استعدادًا لعودة الحجاج.. مصر للطيران تنظم جسرا جويا لنقل ضيوف الرحمن.. وقائمة بالمحظورات على متن الطائرات

أعلنت سلطات مطار القاهرة ومصر للطيران حالة الطوارئ لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج وسط تسهيلات كبيرة لراحة ضيوف الرحمن.

استعدادات مصر للطيران لعودة الحجاج

وعقدت بعثة مصر للطيران بمقر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، بهدف الوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام.

عودة حجاج بيت الله الحرام

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص مصر للطيران_الناقل الوطني المصري على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم، وخاصة خلال مرحلة العودة، التي تتطلب تنسيقًا كاملًا على أعلى المستويات بين جميع القطاعات المعنية لضمان انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر للطيران كناقل وطني.

وشارك في الاجتماع أمين عفيفي رئيس بعثة الحج وعدد من قيادات وأعضاء البعثة يمثلون مختلف التخصصات والقطاعات التشغيلية بالشركة، من بينها قطاع الخدمات الأرضية، والإدارة العامة للمحطات، والمبيعات، والعلاقات العامة، والصيانة، والأمن، والسيطرة المركزية.

تيسير الرحلات المخصصة لعودة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام

واستعرض الحضور خطة العمل التنفيذية والاحتياجات التشغيلية والتجهيزات اللازمة لتيسير الرحلات المخصصة لعودة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، والحرص على توفير كافة سبل الراحة والرعاية لهم.

وناشدت الشركة الحجاج بمجموعة من التعليمات الهامة خلال العودة من الحج والتي جاءت كالتالي:

الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر وضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة وقبل الإقلاع بـ6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لا يزيد وزنها عن 8 كليوجرامات وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقدًا.

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن موسم سفر الحجاج شهد تنسيقًا مكثفًا بين جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة.

تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات

وتم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات وضمان سرعة الاستجابة لأي استفسارات أو احتياجات قد تطرأ لضيوف الرحمن، مما ساهم في تسيير الرحلات دون معوقات وانعكس إيجابًا على تجربة سفر الحجاج.

وأضاف المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن مطار القاهرة قد استعد لعودة الحجاج بعد أداء فريضة الحج.

كما وجه الشكر لكل العاملين بالمطار لقيامهم بعملهم على أكمل وجه لإنجاح الموسم هذا العام، متمنيًا دوام النجاح خلال عودة الحجاج إلى أرض الوطن.

جدير بالذكر ان شركة ميناء القاهرة الجوي اختتمت موسم سفر حجاج بيت الله الحرام لأداء الشعائر المقدسة. وقد تم توفير كافة المساعدات والتسهيلات وتخصيص مجموعات عمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، والدفع بفرق من المنسقين في الصالة الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب (٢) المخصص لرحلات الخطوط السعودية، ومبنى الركاب (١) المخصص لرحلات الطيران الخاص، وذلك لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.