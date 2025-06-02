الإثنين 02 يونيو 2025
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أخبار مصر

شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية لشغل وظيفتي أخصائي مخازن حرفي مخزن بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا. 

الشروط المطلوبة: -

أولًا: وظيفة أخصائي مخازن: -

الحصول على مؤهل عال مناسب.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

الإلمام بمسئوليات وواجبات الوظيفة.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

ثانيا: وظيفة حرفي مخزن: -

الحصول على الإعدادية.

الإلمام بمسئوليات وواجبات الوظيفة.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط عامة: -

(1) يقتصر التقديم على الذكور فقط.

لا يزيد من المتقدم عن (٣٥) عامًا عند تاريخ بدء قبول الطلبات.

أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية سارية الرقم القومي).

استيفاء مطالب التأهيل طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو http://hrs.egyptair-ifs.com ويفضل عن طريق أجهزة الحاسب الآلي فقط. وذلك، خلال الفترة من ٢٠٢٥/٦/١٥ حتى ٢٤ / ٢٠٢٥/٦، على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي: -

البطاقة الرقم القومي) سارية

شهادة الميلاد مميكنة حديثة).

عدد (۲) صورة شخصية.

المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعالية.

- دمغة بقيمة (١٠٥) قرشا + طابع الشهيد.

( لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعالية.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الاستدعاء لتقديم المستندات).

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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