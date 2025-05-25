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أخبار مصر

مد خدمة رئيس جمارك مطار القاهرة بقرار جمهوري للمرة الثانية

الدكتور ماجد موسى
الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٢ مايو الجاري بمد خدمة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي لمدة عام ثان.

مد خدمة رئيس جمارك مطار القاهرة بقرار جمهوري للمرة الثانية


يذكر أن "موسي" بدأ العمل بجمارك مطار القاهرة الدولى منذ ٣٠ عاما وتم ندبه مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم ٢ في أغسطس ٢٠٢٠ وعين مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم ٣ في مايو ٢٠٢٢  وكلف برئاسة الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي في مارس ٢٠٢٣ وتم مد خدمته بقرار جمهوري للسنة الاولى بالقرار رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٤ في ٢٦ يونيو الماضي. 

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