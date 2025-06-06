الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

انتشار أمني وتواجد مكثف للشرطة النسائية، إجراءات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى

قوات تأمين المواطنين،فيتو
قوات تأمين المواطنين،فيتو

في الوقت الذي بدأ فيه جموع المصريين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بدأت وزارة الداخلية، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في تفعيل خطة أمنية شاملة وموسعة لضمان سلامة المواطنين وتأمين كافة الاحتفالات.

انتشار أمني وتواجد مكثف لعناصر الشرطة النسائية 
 

تواصل الأجهزة الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تنفيذ محاور الخطة التي تشمل انتشارًا أمنيًا مكثفًا على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، والطرق السريعة والساحلية، تحسبًا لزيادة حركة السفر والتنقل للمواطنين لقضاء العيد.

 كما تم تكثيف الأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة لتقديم المساعدة وضمان سلامة مرتادي الطرق.

تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

 

وتركز الخطة على تأمين مناطق تجمعات المواطنين، بما في ذلك الحدائق العامة، المتنزهات، دور السينما، المراسي النيلية، وساحات أداء صلاة العيد، بالإضافة إلى محيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة. 

وشهدت منطقة وسط القاهرة الكبرى تواجدًا ملحوظًا لعناصر الشرطة النسائية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الشعور بالأمان وتقديم الدعم اللازم.

بدء نشر قوات الشرطة لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

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لم يقتصر الدور الأمني على الجانب المروري وتأمين التجمعات، بل امتد ليشمل شن حملات تموينية موسعة لمواجهة المتلاعبين بالأسعار وجرائم الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها خلال فترة العيد. 

كما وجهت إدارة شرطة المرافق حملات مكبرة لمنع افتراش الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات التي قد تعيق حركة المواطنين.

تأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير مناخ آمن ومطمئن يسمح للمواطنين بالاستمتاع بأجواء العيد السعيدة، مع التزام المستويات الإشرافية والقيادية بالتواجد الميداني لمتابعة الأداء الأمني والتأكيد على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين.

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