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أخبار مصر

السيسي يتبادل تهاني عيد الأضحى مع المصلين بمسجد مصر الكبير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز مصر الثقافي الإسلامي (مسجد مصر) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء.

 كما شهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من كافة قيادات الدولة، وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد الأضحي المبارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

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