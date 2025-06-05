الخميس 05 يونيو 2025
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دين ودنيا

الأوقاف عن صلاة النساء بجوار الرجال في العيد: مخالفة صريحة للضوابط الشرعية

صلاة النساء بجوار
صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

نبهت وزارة الأوقاف على عموم المصلين والمصليات إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية عند أداء صلاة العيد، وذلك حرصًا على الحفاظ على قدسية الشعيرة، واحترامًا لقيم ديننا الحنيف، والتزامًا بقواعد النظام العام.

حكم صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد -دون وجود فاصل أو حاجز

وأشارت وزارة الأوقاف ضمن إطار حملة “صحح مفاهيمك” إلى أن العلماء والفقهاء أكدوا أن صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد -دون وجود فاصل أو حاجز- يُعد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية التي تحث على التفريق بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة، وتُعد -أيضًا- تجاوزًا لقوانين المحافظة على الآداب العامة، التي تنظم أسس الاجتماع بين الجنسين، بما يحقق الاحترام المتبادل، والسكينة والخشوع المطلوبين في مثل هذه الشعائر الجليلة.

تنبيه هام من وزارة الأوقاف بشأن صلاة الرجال والنساء في العيد

وأهابت وزارة الأوقاف بجميع المصلين والمصليات، ضرورة الانتباه إلى هذه المسألة، وتنظيم الصفوف بما يتوافق مع الشرع الشريف، وذلك من خلال تخصيص أماكن واضحة للنساء، تفصلها عن صفوف الرجال بحواجز مناسبة أو فواصل تنظيمية، تضمن أداء الصلاة في أجواء روحانية تليق بمقام العيد المبارك.

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