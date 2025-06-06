المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في 11 ساحة ببورسعيد وبورفؤاد (صور )

أدى المئات من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في 11 ساحة تم تخصيصها هذا العام لاستقبال جموع المصلين، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

صلاه عيد الأضحى المبارك ببورسعيد، فيتو

إقبال من المواطنين لأداء صلاة العيد

وقد شهدت الساحات الرئيسية، وفي مقدمتها ساحة مسجد بورفؤاد الكبير، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الأعمار، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث امتلأت الصفوف بالمصلين الذين حرصوا على أداء الصلاة وسط أجواء من البهجة والتكافل الأسري والاجتماعي، في مشهد يجسد روح المحبة والتسامح التي يحملها العيد.

صلاة عيد الأضحى المبارك ببورسعيد، فيتو

الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك ببورسعيد

وتوزعت ساحات الصلاة على نطاق أحياء المحافظة، منها ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، وساحة مسجد لطفي شبارة بحي الشرق، وساحة مسجد السلام بحي المناخ، وساحة مسجد أبو بكر الصديق بالضواحي، بالإضافة إلى عدة ساحات في حي الجنوب، وساحة مسجد بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، والتي شهدت حضورًا لافتًا ونُظمت بها فعاليات مصاحبة للأطفال وتوزيع الحلوى بعد الصلاة.

صلاة عيد الأضحى المبارك في بورسعيد، فيتو

وقد حرصت محافظة بورسعيد على تجهيز تلك الساحات على أعلى مستوى، من حيث النظافة والفرش وتوفير مكبرات الصوت، إلى جانب التنسيق مع مديرية الأوقاف لتوفير الأئمة والخطباء المؤهلين لإلقاء خطبة العيد، والتي تمحورت هذا العام حول معاني التضحية، وصلة الرحم، وأهمية إحياء سنة الأضحية في جو من الرحمة والتكافل.

صلاة عيد الأضحى المبارك ببورسعيد، فيتو

محافظ بورسعيد يتابع غرفة العمليات الرئيسية خلال عيد الأضحى المبارك

من جانبه، تابع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد سير تنظيم صلاة العيد ميدانيًا من غرفة العمليات الرئيسية.

ووجّه الشكر للأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على حسن التنظيم، كما شدد على أهمية مواصلة رفع حالة الاستعداد خلال أيام العيد لتأمين المصليات والمتنزهات والمناطق الحيوية.

صلاة عيد الأضحى المبارك ببورسعيد، فيتو

بورفؤاد تتزين خلال صلاة عيد الأضحى المبارك

وفي مدينة بورفؤاد، أشرف الدكتور إسلام بهنساوي رئيس المدينة، على تنظيم الصلاة في الساحة الكبرى، موجهًا الشكر لأفراد الشرطة المدنية والمرور والوحدات المحلية على مساهمتهم الفعالة في تسهيل حركة المواطنين، وضمان خروج الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة.

وتحولت ساحات الصلاة إلى لوحات إنسانية زاخرة بالمحبة والفرح، حيث اصطحب الأهالي أبناءهم مرتدين الأزياء الجديدة، والتُقطت الصور التذكارية.

وبدأت مظاهر الاحتفال عقب انتهاء الصلاة مباشرة، ما يعكس طابع بورسعيد المبهج في كل مناسبة دينية ووطنية.

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