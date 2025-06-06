الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

بالمخالفة للتحذيرات، الرجال بجوار النساء في صلاة عيد الأضحى المبارك بالدقهلية (صور )

ساحات العيد بالدقهلية،
ساحات العيد بالدقهلية، فيتو

بدأت تكبيرات العيد تملأ أرجاء محافظة الدقهلية، وجلس الرجال بجوار النساء في ساحات الصلاة أمام مسجد النصر بمدينة المنصورة، مرددين التكبيرات قبل صلاة عيد الأضحى المبارك.

 

وتوافد المواطنون على مساجد محافظة الدقهلية، منذ قليل، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

ورصدت “فيتو” توافد المواطنين بمسجد النصر بمدينة المنصورة، وهو المسجد الذي يشهد كافة الفعاليات العامة بمحافظة الدقهلية.

وانتشرت سيارات الإسعاف ورجال المرور بشوارع المنصورة قبل بدء صلاة عيد الأضحى المبارك. 

وتشهد الشوارع وأمام المساجد سيولة مرورية لتأمين المصلين ومنع التكدسات. 

 

خطة صحة الدقهلية في عيد الأضحى 

من جانبه، أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، تزامنًا مع إجازة  عيد الأضحى المبارك، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وعلى مدار الساعة.

 

وكيل صحة الدقهلية يعلن: خطة طوارئ شاملة وحملات رقابية مكثفة خلال العيد

وشدد "مدكور" على تكثيف المرور الدوري على المستشفيات ومتابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية والتمريضية طوال 24 ساعة، لضمان التعامل الفوري مع الحالات الطارئة. كما وجه بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية بمخزن الأزمات والكوارث، والتأكد من توافرها بكميات كافية لتغطية أية احتياجات طارئة.

تأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته

وأكد وكيل صحة الدقهلية  أهمية تأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسي، لضمان سرعة التصرف في الحالات الحرجة، إلى جانب متابعة كفاءة مولدات الكهرباء ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، والتأكد من توافر الأكسجين الطبي بجميع المنشآت الصحية دون انقطاع.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية 

وفى إطار جهود الوقاية، وجّه "مدكور" بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، خاصة الفنادق والمطاعم والعائمات والنوادي والمتنزهات والكافيهات ومحال الحلويات، بالإضافة إلى سلاسل السوبر ماركت والباعة الجائلين، لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المتداولة. 

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مواد غذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها أو مجهولة المصدر.

انتشار فرق التأمين الطبي والتوعية الصحية في أماكن التجمعات

وأشار إلى انتشار فرق التأمين الطبي والتوعية الصحية في أماكن التجمعات والمتنزهات العامة لتقديم الخدمات الفورية للمواطنين، فضلًا عن تكثيف أعمال فرق مكافحة نواقل الأمراض؛ لمنع انتشار أي أمراض معدية والحفاظ على الصحة العامة خلال أيام العيد.

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